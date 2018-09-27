الأسهم الأميركية تستهل التعاملات مرتفعة قبل زيادة متوقعة لاسعار الفائدة

إستهلت الاسهم الأميركية التعاملات مرتفعة عند الفتح اليوم في ظل توقعات واسعة النطاق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة حيث يركز المستثمرون على توجيه المركزي لوتيرة تشديد السياسة النقدية.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 44.65 نقطة أو 0.17 بالمئة ليفتح عند 26536.86 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 1.42 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 2916.98 نقطة ، وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع 4.21 نقطة أو 0.05 بالمئة إلى 8011.68 نقطة.