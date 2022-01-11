الجزائر تعتزم تدشين أول حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن زرداني رشيد، نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والتخطيط في شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك، قوله ، إن الشركة تعتزم تدشين أول عملية حفر بحري للتنقيب عن النفط في 2023.وكان توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك، قال للتلفزيون الجزائري مؤخراً، إن الجزائر ستستثمر 39 مليار دولار في قطاع الطاقة بين عامي 2022 و2026، للحفاظ على إنتاجها من الهيدروكربونات.وأضاف حكار أنه من بين 39 مليار دولار، سيتم استثمار 6 مليارات دولار في 2022.وتأتي 95% من إيرادات الجزائر الخارجية من مبيعات النفط والغاز.