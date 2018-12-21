مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم, عند مستوى 1.313.95 نقطة على انخفاض وقدره 0.57 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 811.02 نقطة على انخفاض وقدره 5.62 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، مليونًا و 398 ألفًا و 26 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 391 ألفًا و 459 دينارًا نفذت خلال 55 صفقة.