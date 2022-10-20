الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم، تراجعاً مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

فقد انخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1.17% ليتداول عند 1.1209 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.25%، إلى 1.1472 يورو.