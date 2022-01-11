صندوق تابع لـ بيل غيتس يعّتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة
آخر تحديث GMT01:10:56
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » اقتصاد عاجل

صندوق تابع لـ "بيل غيتس" يعّتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة

العرب اليوم -

العرب اليوم - صندوق تابع لـ "بيل غيتس" يعّتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة

بيل غيتس
واشنطن - العرب اليوم

يستعد صندوق Breakthrough Energy Catalyst، أو "BEC" لجمع رأس المال الخاص والعام لدعم الأسواق الجديدة للتكنولوجيا الخضراء. ويتمثل أحد أهداف الصندوق في تقليل التكلفة الأعلى لمنتجات الطاقة الخضراء المستخدمة في صناعة الطيران.  ويهدف الصندوق المدعوم من بيل غيتس، استثمار 15 مليار دولار في مشروعات التكنولوجيا النظيفة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف دعم التقنيات على نطاق واسع لمساعدة البلدان على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.  وحدد الصندوق 4 مجالات رئيسية هي: التقاط غازات الاحتباس الحراري المباشر، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطائرات، وتقنيات تخزين الطاقة، كما جمع 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاص من المؤسسات الخيرية والشركات.

اقتصاد عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

صندوق تابع لـ بيل غيتس يعّتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة صندوق تابع لـ بيل غيتس يعّتزم ضخ 15 مليار دولار في تكنولوجيات نظيفة



أخبار ذات صلة

GMT 14:42 2022 الأربعاء ,05 كانون الثاني / يناير

ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر
العرب اليوم - ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 81 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من شهر

GMT 08:41 2022 الأربعاء ,05 كانون الثاني / يناير

رئيس الحكومة اللبنانية يعلن أن الموازنة العامة أصبحت جاهزة
العرب اليوم - رئيس الحكومة اللبنانية يعلن أن الموازنة العامة أصبحت جاهزة

GMT 14:56 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

تعيين الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً لمنظمة "أوبك"
العرب اليوم - تعيين الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً لمنظمة "أوبك"

GMT 07:51 2022 الإثنين ,03 كانون الثاني / يناير

الليرة التركية تسجل تراجعا ملحوظا أمام الدولار وتنخفض بنسبة 5%
العرب اليوم - الليرة التركية تسجل تراجعا ملحوظا أمام الدولار وتنخفض بنسبة 5%

GMT 05:00 2022 السبت ,01 كانون الثاني / يناير

رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصرح اليورو جعل الأوروبيين أكثر قوة
العرب اليوم - رئيسة البنك المركزي الأوروبي تصرح اليورو جعل الأوروبيين أكثر قوة

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ياسمين صبري تتألق بإطلالات ميتاليكية جذابة

القاهرة - العرب اليوم

اشتهرت ياسمين صبري بذوقها الرفيع في كل ما ترتدي، حتى أن الدنيم يتخذ منحى راقياً لديها، فكيف يكون الأمر عندما تقرر التألق بأزياء براقة؟ اخترنا لك سيدتي أبرز ما ارتدته ياسمين صبري من أزياء ميتاليكية براقة. لنتعرف معاً على ذوق النجمة في اعتماد هذه الصيحة القوية. ياسمين صبري بالفضي والفرو نسقت النجمة ياسمين صبري فستاناً ميتاليكياً فضياً مزوداً بفتحة أمامية وبياقة سبعة وانتعلت حذاء ستيليتو PVC مرصعاً بالكريستال. وتدثرت بمعطف من الفرو البني. وزادها تألقاً الأقراط الطويلة الماسية ومكياجها النيود الذي ارتكز على ظلال السموكي وأحمر الشفاه اللامع. ياسمين صبري بالسترة البراقة نسقت النجمة ياسمين صبري القميص الحريري الذي يتسم بياقة سبعة، مع سترة بليزر ميتاليكية مرصعة بالباييت البنفسجية. وقد أحببنا اختيارها درجتين من اللون البنفسجي ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 15:07 2022 الإثنين ,10 كانون الثاني / يناير

دنيا بطمة بإطلالة فخمة كالأميرات بفستان زفاف أنيق
العرب اليوم - دنيا بطمة بإطلالة فخمة كالأميرات بفستان زفاف أنيق

GMT 04:31 2022 الإثنين ,10 كانون الثاني / يناير

أجمل الأماكن السياحية في "بورنيو" ثالث أكبر جزيرة بالعالم
العرب اليوم - أجمل الأماكن السياحية في "بورنيو" ثالث أكبر جزيرة بالعالم

GMT 16:38 2022 الإثنين ,10 كانون الثاني / يناير

أساسيّات يجب مراعتها في ديكورات المنزل صغير المساحة
العرب اليوم - أساسيّات يجب مراعتها في ديكورات المنزل صغير المساحة

GMT 21:37 2022 الإثنين ,10 كانون الثاني / يناير

قيس سعيد يدعو لمحاسبة كل من أجرم في حق تونس
العرب اليوم - قيس سعيد يدعو لمحاسبة كل من أجرم في حق تونس

GMT 17:52 2022 الإثنين ,10 كانون الثاني / يناير

مصر تُشيع وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير وإبنه يكشف عن وصيته
العرب اليوم - مصر تُشيع وائل الإبراشي إلى مثواه الأخير وإبنه يكشف عن وصيته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:43 2013 الإثنين ,21 كانون الثاني / يناير

وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون
العرب اليوم - وجود الدم في البراز إنذار بسرطان القولون

GMT 13:05 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أنواع مسامية الشعر والزيوت المناسبة لكل نوع
العرب اليوم - أنواع مسامية الشعر والزيوت المناسبة لكل نوع

GMT 15:35 2021 الأحد ,03 كانون الثاني / يناير

فندي" تطلق أول مجموعة من تصميم كيم جونز في يناير 2021 خلال أسبوع باريس للموضة
العرب اليوم - فندي" تطلق أول مجموعة من تصميم كيم جونز في يناير 2021 خلال أسبوع باريس للموضة

GMT 16:13 2020 الإثنين ,27 إبريل / نيسان

تعرف على أجمل معالم إسبانيا الإسلامية التي تؤرخ لفترة ازدهار الحضارة العربية
العرب اليوم - تعرف على أجمل معالم إسبانيا الإسلامية التي تؤرخ لفترة ازدهار الحضارة العربية

GMT 17:59 2019 الثلاثاء ,08 كانون الثاني / يناير

باهبري يحقق رقم مميز في تاريخ المنتخب السعودي
العرب اليوم - باهبري يحقق رقم مميز في تاريخ المنتخب السعودي

GMT 03:19 2017 الجمعة ,22 كانون الأول / ديسمبر

مدينة أنطاليا من أحد أجمل الأماكن السياحية التركية الجاذبة للزوار من كل أنحاء العالم
العرب اليوم - مدينة أنطاليا من أحد أجمل الأماكن السياحية التركية الجاذبة للزوار من كل أنحاء العالم

GMT 00:28 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

الممثلة موني بوعلام تتألق في البلوزة الوهرانية التقليدية
العرب اليوم - الممثلة موني بوعلام تتألق في البلوزة الوهرانية التقليدية

GMT 02:35 2020 السبت ,14 آذار/ مارس

سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب فحولتة الزائده
العرب اليوم - سيدة تطلب الخلع من زوجها بسبب فحولتة الزائده

GMT 12:59 2019 الأحد ,31 آذار/ مارس

إطمئن هذا الشهر لأنك ستكون راضيًا وسعيدًا مهما حدث
العرب اليوم - إطمئن هذا الشهر لأنك ستكون راضيًا وسعيدًا مهما حدث

GMT 07:17 2019 الأحد ,03 آذار/ مارس

التوقيت الصحيح لتناول الشاي الأخضر لحرق الدهون وخسارة الوزن
العرب اليوم - التوقيت الصحيح لتناول الشاي الأخضر لحرق الدهون وخسارة الوزن

GMT 20:03 2019 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر

تعرفي على أفضل موديلات الأكمام بحسب شكل جسمكِ
العرب اليوم - تعرفي على أفضل موديلات الأكمام بحسب شكل جسمكِ

GMT 09:49 2017 الجمعة ,08 كانون الأول / ديسمبر

إيقاف الإعلامية علا الفارس بسبب تغريدة على "تويتر"
العرب اليوم - إيقاف الإعلامية علا الفارس بسبب تغريدة على "تويتر"

GMT 04:28 2013 الجمعة ,18 تشرين الأول / أكتوبر

أغرب 10 مطاعم في العالم تعتمد على الابتكار في الشكل ونوع الأكل
العرب اليوم - أغرب 10 مطاعم في العالم تعتمد على الابتكار في الشكل ونوع الأكل

GMT 01:02 2015 الخميس ,09 إبريل / نيسان

فلسطيني باع إحدى لوحات بانكسي بثمن بخس يعض أصابعه ندمًا
العرب اليوم - فلسطيني باع إحدى لوحات بانكسي بثمن بخس يعض أصابعه ندمًا

GMT 21:32 2016 الجمعة ,07 تشرين الأول / أكتوبر

نادي "الفتح" يرفض رحيل التون خوزيه إلى صفوف "الأهلي"
العرب اليوم - نادي "الفتح" يرفض رحيل التون خوزيه إلى صفوف "الأهلي"

GMT 09:23 2017 الأحد ,12 شباط / فبراير

فواز القرني يهدي الفوز على التعاون لابنته وجماهير الاتحاد
العرب اليوم - فواز القرني يهدي الفوز على التعاون لابنته وجماهير الاتحاد

GMT 18:17 2016 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

اكتشاف نقوش لمراكب فرعونية عمرها أكثر من 3 آلاف عام داخل مقبرة مصرية
العرب اليوم - اكتشاف نقوش لمراكب فرعونية عمرها أكثر من 3 آلاف عام داخل مقبرة مصرية

GMT 07:13 2017 السبت ,06 أيار / مايو

القيروان أول عاصمة للإسلام في أفريقيا تتزين لاستقبال شهر رمضان
العرب اليوم - القيروان أول عاصمة للإسلام في أفريقيا تتزين لاستقبال شهر رمضان

GMT 07:52 2015 الخميس ,30 تموز / يوليو

"كهف الملح" للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي للمرة الأولى في مصر
العرب اليوم - "كهف الملح" للتعافي من أمراض الجهاز التنفسي للمرة الأولى في مصر

GMT 08:28 2016 الجمعة ,30 أيلول / سبتمبر

رانيا الغزالي تُبرز دور الشموع في منح طاقة إيجابية وحميمية في المنزل
العرب اليوم - رانيا الغزالي تُبرز دور الشموع في منح طاقة إيجابية وحميمية في المنزل

GMT 02:17 2014 السبت ,20 أيلول / سبتمبر

"حفر بئر" صدقة جارية لأحد أفراد دوريَّات أمن تبوك
العرب اليوم - "حفر بئر" صدقة جارية لأحد أفراد دوريَّات أمن تبوك

GMT 13:17 2015 الثلاثاء ,24 تشرين الثاني / نوفمبر

النورس يفرض سطوته على البحار ويمنع الحيتان من الطفو على السطح
العرب اليوم - النورس يفرض سطوته على البحار ويمنع الحيتان من الطفو على السطح
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab