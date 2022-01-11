يستعد صندوق Breakthrough Energy Catalyst، أو "BEC" لجمع رأس المال الخاص والعام لدعم الأسواق الجديدة للتكنولوجيا الخضراء. ويتمثل أحد أهداف الصندوق في تقليل التكلفة الأعلى لمنتجات الطاقة الخضراء المستخدمة في صناعة الطيران. ويهدف الصندوق المدعوم من بيل غيتس، استثمار 15 مليار دولار في مشروعات التكنولوجيا النظيفة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بهدف دعم التقنيات على نطاق واسع لمساعدة البلدان على الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وحدد الصندوق 4 مجالات رئيسية هي: التقاط غازات الاحتباس الحراري المباشر، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطائرات، وتقنيات تخزين الطاقة، كما جمع 1.5 مليار دولار من رأس المال الخاص من المؤسسات الخيرية والشركات.