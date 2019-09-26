بورصة مصر تربح 4ر16 مليار جنيه ومؤشرها الرئيسي يقفز 2ر3 % لدى الإغلاق

دفعت عمليات شراء من قبل صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المحلية والعربية والأجنبية، بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22ر3% مسجلاً 61ر13594 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 68ر2% ليصل إلى 11ر496 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي أضاف نحو 6ر2% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 3ر1327 نقطة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4ر16 مليار جنيه ليصل إلى 4ر688 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت نحو 6ر1 مليار جنيه.