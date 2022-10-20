بورصة تونس تغلق على تراجع

أغلقَ المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على تراجع بنسبة 0.11 %، ليصل عند 8118.04 نقاط.

فقد بلغ حجم الأموال المتداولة 4.1 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 25 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.