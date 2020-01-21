صعود الأسهم اليابانية في نهاية الجلسة الصباحية



صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وزاد المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 73ر50 نقطة أو ما يعادل 23ر0% ليصل إلى 77ر24095 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 73ر8 نقطة، أو50ر0% ، ليصل إلى 22ر1745 نقطة.