سوق الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً اليوم، بعد إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 99.99 نقطة إلى 0.33% ليغلق عند 30423.81 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضاً 24.82 نقطة إلى 0.67% بـ3695.16 نقطة.

وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 91.89 نقطة إلى 0.85% بواقع 10680.51 نقطة.