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الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

الأسهم الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

أغلق سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مرتفعاً، في أعقاب إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بزيادة حصة الشركات في برنامجه لمشتريات السندات، الأمر الذي أعطى ثقةً للمستثمرين. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول 157.17 نقطة، أو 0.62 في المئة، إلى 25763.16 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 25.28 نقطة، أو 0.83 في المئة، ليغلق عند 3066.59 نقطة. وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 138.26 نقطة، أو 1.44 في المئة إلى 9727.07 نقطة.

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الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع



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