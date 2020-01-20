الأسهم اليابانية ترتفع لأعلى مستوى في 15 شهرًا



ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى في 15 شهرًا اليوم إثر بيانات قوية للإسكان في الولايات المتحدة وتفاؤل المستثمرين بعد توقيع اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي، مع دعم عروض استحواذ لبعض الشركات قطاعي الإنشاء والآلات.

وصعد المؤشر نيكي القياسي الياباني 0.18 في المئة إلى 24083.51 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2018. وربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.5 في المئة إلى 1744.16 نقطة.