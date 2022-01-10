عملة بيتكوين الرقمية تهبط لأقل مستوى منذ شهور دون الـ40 ألف دولار

هوت عملة البيتكوين الرقمية لأدنى مستوى لها منذ شهور، وتنخفض قيمتها لأقل من 40 ألف دولار.وانخفض سعر البيتكوين بأكثر من 5 بالمئة، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من 5 أشهر، لتتخلى العملة المشفرة الأكبر في العالم عن مستوى 40 ألف دولار.