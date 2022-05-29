إصابة 17 مشجعاً وفردي شرطة في اشتباكات في مباراة في الدوري الفرنسي

أصيب 17 مشجعا وفردان من الشرطة الفرنسية في الأحداث الدامية التي شهدها ملعب "جيوفروي جيشار" عقب تأكد هبوط فريق سانت إتيان إلى دوري الدرجة الثانية، بعد خسارته مساء الأحد أمام أوكسير بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد تعادلهما إيجابيا 1-1 في المباراة النهائية من تصفيات الصعود. ووفقا لبيان عن إقليم لوار أن عدد المصابين في الاشتباكات التي وقعت مساء الأحد من أنصار سانت إتيان أودت الى إصابة 17 مشجعاً تم على أثرها نقل 2 إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما أصيب مثلهما من أفراد الشرطة وأوضح البيان الذي أبرزه الموقع الرسمي لإذاعة "مونت كارلو" أن نحو 200 مشجع يواصلون الشغب في محيط ملعب المباراة ولاتزال جهود الشرطة قائمة للسيطرة على الاحداث.