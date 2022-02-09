باريس سان جيرمان يستعيد إدريسا جاي ضد ريال مدريد بعد التتويج بأمم أفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن موقف إدريسا جاى نجم وسط باريس سان جيرمان من المشاركة ضد رين، والمقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من مسابقة الدورى الفرنسى وانتهت مشاركة إدريسا جاى مع منتخب السنغال عقب التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2021 على حساب مصر فى المباراة النهائية وذكرت صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية وأن إدريسا جاى سيعود اليوم إلى فرنسا، لكن لن يلحق بمواجهة باريس سان جيرمان ضد رين فى الجولة الـ24 من الدورى الفرنسي.