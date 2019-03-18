المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح

وجه مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الدولي الهولندي فيرجل فان ديك، رسالة لزميله النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بعد صيامه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن فان ديك قوله: "صلاح لاعب من الطراز العالمي، الناس يقولون ما يريدونه، لكن أي فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى امتلاك لاعبا مثله، وأنا أعتقد أنه يقدم أداء جيدا".

وأضاف الهولندي: "الأهداف ستأتي، يجب أن يعلم البعض أن هذه الفترة يمر بها المهاجم، ونحن نقول له دائما إنه يجب أن يواصل العمل، ويواصل التقدم، وستكون الأمور بخير".