المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح
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المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح

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العرب اليوم - المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح

الدولي الهولندي فيرجل فان ديك
لندن - العرب اليوم

وجه مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الدولي الهولندي فيرجل فان ديك، رسالة لزميله النجم المصري محمد صلاح، هداف الريدز، بعد صيامه عن التسجيل في آخر 7 مباريات.

ونقل الموقع الرسمي لليفربول عن فان ديك قوله: "صلاح لاعب من الطراز العالمي، الناس يقولون ما يريدونه، لكن أي فريق في الدوري الإنجليزي يتمنى امتلاك لاعبا مثله، وأنا أعتقد أنه يقدم أداء جيدا".

وأضاف الهولندي: "الأهداف ستأتي، يجب أن يعلم البعض أن هذه الفترة يمر بها المهاجم، ونحن نقول له دائما إنه يجب أن يواصل العمل، ويواصل التقدم، وستكون الأمور بخير".

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المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح



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المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح المدافع الهولندي فان ديك يوجه رسالة لمحمد صلاح



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