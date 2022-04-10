سجل رحيم سترلينج هدف ثالث لفريقه مانشستر سيتي في شباك ليفربول في الدقيقة 64، قبل أن يلغيه حكم اللقاء بعد العودة إلى تقنية «VAR» بداعي التسلل، ليستمر التعادل الإيجابي 2/2.افتتح دي بروين لاعب مانشستر سيتي التسجيل في شباك ليفربول بالدقيقة 5 سجل دييجو جوتا هدف تعادل ليفربول في شباك مانشستر سيتي بالدقيقة 13 وأحرز جابريل جيسوس هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك ليفربول بالدقيقة 37 وسجل ساديو ماني هدف تعادل ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدقيقة 47، بصناعة من محمد صلاح، لتكون النتيجة 2/2.