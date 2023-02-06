وفاة لاعب كرة سلة إثر زلزال سوريا

نعى الاتحاد السوري لكرة السلة اللاعب الشاب ​ألبير تنكجيان​ الذي توفي اليوم جراء الزلزال الذي ضرب المنطقة.

ونشر الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام ” صورة لـلاعب مرفقة بالتعليق التالي: “العربي السوري لكرة السلة ينعي إليكم وفاة لاعب فريق العروبة للفئات العمرية ألبير تنكجيان الذي توفي اليوم مع والدته بعد تهدم البناء الذي يقطنوه جراء الزلزال الذي حدث في مدينة حلب”.​