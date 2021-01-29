جماهير الأهلي المصري تحتشد في مطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق بالأغاني

احتشدت جماهير الأهلي بمطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق الأحمر التى سافرت إلى العاصمة القطرية استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير الحمراء على ترديد الهتافات والأغاني الخاصة بمشجعى الفريق.