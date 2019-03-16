الترجي التونسي والأهلي المصري والوداد المغربي إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا

بلغ الترجي التونسي حامل اللقب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن أنهى دور المجموعات بفوز على مضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي 2-1 في الجولة الـ6 الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

أحرز للترجي محمد أمين المسكني في (د.8) وآدم الرجايبي في (د.84)، بينما أحرز علي صديق لأصحاب الأرض في (د.62). ليعزز الترجي صدارته للمجموعة الثانية برصيد 14 نقطة.

وتأهل الأهلي المصري إلى الدور ذاته متصدرا جدول ترتيب مجموعته بـ10 نقاط بعد فوزه 3-0 على شبيبية الساورة الجزائري ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وفاز الوداد البيضاوي المغربي على ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي 1-0، ليصعدا سويا إلى دور ربع النهائي، (الوداد رصيده 10 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق المواجهات المباشرة أمام صن داونز).

ورغم فوز النادي الأفريقي التونسي على الإسماعيلي المصري 1-0 إلا أنه فشل في بلوغ ربع النهائي بفارق الأهداف أمام شباب قسنطينة الجزائري في دوري أبطال إفريقيا لحساب المجموعة الثالثة، ليبلغ بذلك مازيمبي الكونغولي ربع النهائي بعد حصوله على 11 نقطة إثر فوزه على حساب شباب قسنطينة الجزائري 2-0، ليحتل الأخير مركز الوصافة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف أمام النادي الإفريقي (صاحب المركز الثالث) واحتل الإسماعيلي المركز الأخير بنقطتين.