الزمالك يقرر وقف التعامل مع ناديي سموحة ووادي دجلة

قرر مسؤولو نادي الزمالك وقف التعامل مع ناديي سموحة ووادي دجلة، وذلك بسبب الشروط التي يضعوها عندما يتقدم النادي الأبيض بطلب التعاقد مع أحد لاعبي الفريقين.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة، أن حالة استياء شديدة تسيطر على مسئولي القلعة البيضاء بسبب تعنت ناديي سموحة ووادي دجلة في بيع أي من لاعبيهم للزمالك، وذلك ليس خلال الفترة الحالية فقط ولكن تكرر الموقف أكثر من مرة، وذلك حسب ما جاء على لسان المصدر.

وأكد المصدر أن الزمالك طلب خلال الفترة الأخيرة الحصول على خدمات الثنائي حسام حسن لاعب سموحة، ومحمد عبدالعاطي لاعب وادي دجلة، ولكنه تفاجئ بالطلبات المادية لمسئولي الناديين، الذي وضعوا مبالغ كبيرة يصعب دفعها خاصة أن عبدالعاطي ليس لاعب دولي، وحسام حسن ينضم إلى معسكرات منتخب مصر ولكنه لم يشارك بصفة أساسية.

وشدد المصدر أن حالة الاستياء لدى مسئولي الزمالك جاءت نتيجة أن الناديين يجدان مرونة من النادي الأبيض حال طلبهما التعاقد مع لاعب من الزمالك، وفي بعض الأحيان لا يحصل الأخير على أي مقابل، وهو عكس ما يصدر منهما تجاه النادي الأبيض.

ويعاني الزمالك من أزمة نقص عددي في مركزي المهاجم الصريح وخط الوسط، ويحاول سد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن بسبب استنفاذه لأربعة تبديلات قبل انطلاق الموسم، لن يحق للفريق الأبيض سوى قيد لاعب واحد فقط خلال شهر يناير المقبل سواء كان مهاجم أو لاعب وسط.