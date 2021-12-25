تأجيل مواجهة توتنهام وكريستال بالاس بسبب تفشى كورونا

كشفت تقارير صحفية، اليوم، السبت، عن تأجيل مواجهة توتنهام وكريستال بالاس، والمقرر إقامتها في تمام الخامسة من مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بسبب تفشى فيروس كورونا داخل صفوف الأخير وذكرت شبكة "football.london"، أن رابطة الدوري الإنجليزي قررت تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير وكريستال بالاس بسبب المزيد من حالات "كوفيد 19" بين صفوف كريستال بالاس وأضافت الشبكة أنه تم ظهور حالتين إيجابيتين بفيروس كورونا داخل صفوف نادى كريستال بالاس، لتزداد عدد الحالات المصابة بكوفيد 19 والتي أعلن عنها المدرب باتريك فييرا في وقت سابق.