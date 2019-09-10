كريستيانو رونالدو يسجل سوبر هاتريك فى شباك الضيوف

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فى تسجيل 3 أهداف هاتريك بقميص منتخب بلاده، وذلك فى شباك ليتوانيا لتصبح النتيجة 4-1، خلال المباراة التى تجمعهما حاليًا ضمن منافسات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وجاء الهدف الأول فى الدقيقة 7 من عمر المباراة، ليصبح منتخب ليتوانيا الضحية رقم 40 لكريستيانو رونالدو مع المنتخب البرتغالي، بعد أن سبق له التسجيل فى شباك 39 منتخبًا مختلفًا.

وأصبح رونالدو أول لاعب أوروبا يصل مع منتخب بلاده إلى 93 هدفًا، حيث سجل الثاني والثالث والرابع فى الدقائفق62 و65 و76 على الترتيب.

وتبدو الفرصة سانحة أمام منتخب البرتغال بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في فرنسا قبل 3 أعوام، ودوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى هذا العام، لتحقيق الفوز الثانى على التوالى، والحفاظ على آماله في التأهل للمسابقة القارية.

وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا صعبًا خارج ملعبه على صربيا بنتيجة 4 – 2، وهو الانتصار الأول لبطل أوروبا في التصفيات بعد تعادلين متتاليين أمام أوكرانيا وصربيا.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، خلف أوكرانيا التي تغرد منفردة في الصدارة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، بينما يحتل منتخب ليتوانيا المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة.