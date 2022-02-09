يورغن كلوب يُصرح صلاح لاعب عظيم ولديه عزيمة كبيرة وخسارة النهائي مازال في ذهنه

تحدث الالمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول عن مواجهة الريدز غدا الخميس ضد نظيره ليستر سيتى فى إطار الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزى بريمرليج للموسم الكروى الحالي 2021 وقال كلوب في المؤتمر الصحفى التقديمى للمباراة :" محمد صلاح لديه عزيمة كبيرة، هذه التجربة ستفيده على المدى الطويل لكن صلاح ليس بحاجة لحافز إضافي، هو لاعب كبير، خسارة النهائي شيء صعب لكن استغلالها للرد في المباراة الكبرى القادمة يمكنه أن يُساعد" وأضاف مدرب ليفربول:" نهائي أمم افريقيا مازال في ذهن صلاح، مو عاد وتدرب بالأمس وسيتدرب اليوم، ساديو ماني لم يعُد لليفربول بعد، عليه الاستمتاع باللحظة والإحتفال ويعود بأقرب وقت، أعتقد انه سيعود الليلة".