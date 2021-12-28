برشلونة يؤكد إصابة لاعبه أليخاندرو بالدي بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي

أعلن نادى برشلونة الإسبانى إصابة لاعبه أليخاندرو بالدى، بفيروس كورونا "كوفيد – 19"، وأن صحية حاليا جيدة ويخضع للعزل الصحى فى المنزلوكتب حساب البارسا، عبر تويتر: "إصابة أليخاندرو بالدى بفيروس كوفيد-19، اللاعب فى صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلى" كان نادى برشلونة، أعلن اليوم الثلاثاء، عن إصابة جوردى ألبا الظهير الأيسر للفريق بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مما يؤكد غيابه عن مواجهات الدورى الإسبانى، وبالأمس أعلن نادى برشلونة إصابة ثنائى الفريق الكتالونى دانى ألفيس ولينجليت بفيروس كورونا "كوفيد 19".