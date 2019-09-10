تشيلسي يرصد 35 مليون إسترليني لضم الجزائري يوسف عطال من نيس

ذكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رغبة نادى تشيلسى فى التعاقد مع نجم المنتخب الجزائرى وفريق نيس الفرنسى، يوسف عطال فى شهر يناير المقبل.

ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن إدارة البلوز استقرت أنه حال قيام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برفع الإيقاف عن النادى من حيث منع التعاقد مع لاعبين جدد، فإن يوسف عطال سيكون على رأس اللاعبين المنضمين للفريق فى موسم الانتقالات الشتوية بشهر يناير.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشيلسى على استعداد لدفع 35 مليون جنيه استرلينى للتعاقد مع الظهير الأيمن لفريق نيس ومنتخب الجزائر.

وأوضحت الصحيفة إلى أن نيس ربما لن يسمح لرحيل اللاعب فى يناير والانتظار إلى نهاية الموسم.