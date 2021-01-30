موعد مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف أرسنال المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد الننى، نظيره مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب الإمارات، لحوض مباراة الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت.

تقام مباراة أرسنال ضد مانشستر يونايتد، على أرضية ملعب الإمارات، في تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

ويستهدف مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، تقديم مباراة قوية، وتحقيق الفوز، لخطف ثلاثة نقاط ثمينة تقربه من استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، واستعادة الهيبة المفقودة بعد الهزيمة من شيفلد يونايتد متذيل البريمييرليج في مباراة الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يقدم رجال أولي جونار سولشاير أداء شرس في مباراة اليوم، ومحاولة استغلال ترنح أرسنال في الأسابيع الأخيرة، لتحقيق الفوز، لردع حملة التنمر التي يخوضها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى ضد نجم الشياطين الحمر، منذ هزيمتهم أمام شيفلد يونايتد.

على الجانب الآخر يدخل أرسنال مباراة اليوم على أمل استغلال عامل الأرض والروح المعنوية المرتفعة بعد سلسلة اللا هزيمة التي بدأها الجانرز قبل 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتحقيق الفوز على مانشستر يونايتد الذى سقط أمام شيفلد يونايتد.

وسيقدم محمد الننى ورفاقه مباراة قوية لخطف ثلاثة نقاط، تقربهم من العودة للمربع الذهبى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، على أمل الحصول على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعد غياب استمر لمدة 5 سنوات.

وسيفقد أرسنال فى مباراة اليوم جهود نجمه الجابونى بيير إيمريك أوباميانج الذى غادر إلى مسقط رأسه فى بداية الأسبوع الماضى، بسبب مرض والدته.ويحتل مانشستر يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يحتل أرسنال المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة.