الأسود الثلاثة يحافظ على الصدارة بمهرجان أهداف

حقق منتخب إنجلترا فوزًا مثيرًا على ضيفه منتخب كوسوفو بخمسة أهداف مقابل ثلاثة فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سانت ميريز" فى المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا المقبلة "يورو 2020".

تقدم منتخب كوسوفو بهدف بعد مرور 36 ثانية فقط عن طريق فالون بيراشيا، ليرد منتخب الأسود الثلاثة بخمسة أهداف عن طريق رحيك سترلينج فى الدقيقة الثامنة، هارى كين فى الدقيقة 19، فوجفودا فى مرماه بالدقيقة 38، والواعد جادون سانشو (هدفين) فى الدقيقتين 44 و45.

فى الشوط الثانى قلص منتخب كوسوفا الفارق بهدفين فى الدقيقتين عبر بيراشيا فى الدقيقة 49، وفيدات موريكى فى الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وأهدر النجم هارى كين ركلة جزاء لمنتخب إنجلترا فى الشوط الثانى.

وبذلك يحتل منتخب إنجلترا صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، فيما يحتل منتخب كوسوفو المركز الثالث برصيد 6 نقاط.