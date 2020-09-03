فضيحة جنسية جديدة تلاحق كريستيانو رونالدو

زعمت عارضة الأزياء الإنجليزية، أليس جودوين، بأنها رفضت طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إقامة علاقة معها عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، وذلك وفقا لصحيفة "The Sun" وكتبت أليس جودين في تطبيق "إنستغرام" ردا على سؤال حول ما إذا أقامت علاقة عاطفية مع رونالدو أم لا؟: "لا، لقد رفضته - إنه ليس على ذوقي".