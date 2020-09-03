الاتحاد المغربي يلمح لتأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، عن جدول مباريات فريقي الرجاء البيضاوي والوداد في مسابقة الدوري المغربي، وهناك تلميحات من جانب الاتحاد إلى علمهم بتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والزمالك والتي من المقرر إقامتها خلال مجريات الشهر المقبل

ويشير جدول المباريات الذي أصدره الاتحاد المغربي إلى وجود مباريات لنادي الوداد البيضاوي والرجاء أيام 24 من شهر سبتمبر المقبل، وهو دليل واضح على علم الاتحاد المغربي بقرار تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقي ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والوداد البيضاوي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر المقبل، بينما يخوض الزمالك لقاء الرجاء في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.