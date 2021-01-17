الوحدة الإماراتي يعلن رسمياً التعاقد مع عمر خربين

أعلن نادى الوحدة الإماراتى التعاقد مع المهاجم السورى الدولى عمر خربين، اليوم الأحد، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقد المهاجم المخضرم مع الهلال السعودى. ونشر نادى الوحدة الإماراتى بيانا رسميا أعلن فيه التعاقد مع المهاجم السورى عمر خربين فى صفقة انتقال حر.

وجاء فى بيان الوحدة الإماراتى: "عمر خريبين وحداوي في صفقة "انتقال حر" تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المُحترف السوري عمر خريبين ( 27 عاماً ) ، بعقد ممتد لمدة موسمين ونصف."

وأضاف البيان، "تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبى أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي."وكان المهاجم المخضرم ضمن دائرة اهتمامات إدارة نادى الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.يذكر أن الوحدة خسر من بنى ياس، بهدفين نظيفين، في مباراة الجولة الثالثة عشر من منافسات دوري الخليج العربى الإماراتى أمس السبت.