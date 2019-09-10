السودان يصعد لدور المجموعات فى تصفيات أفريقيا المونديالية

تأهل منتخب السودان إلى دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعدما تعادل سلبيًا مع تشاد فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالعاصمة السودانية "الخرطوم"، فى "إياب" الدور التمهيدى من سباق التصفيات.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز منتخب السودان بنتيجة 3 – 1، ليتفوق "صقور الجديان" فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وانضم منتخب السودان إلى توجو ورواندا وغينيا بيساو، وناميبيا، وأنجولا وموزمبيق وزيمبابوى وجيبوتى ومالاوى وليبيريا وغينيا الاستوائية وتنزانيا فى دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022.