لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن إصابته بكورونا
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لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن إصابته بكورونا

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العرب اليوم - لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن إصابته بكورونا

وليد سليمان لاعب الأهلي
القاهره_العرب اليوم

أصيب نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المصري، وليد سليمان بفيروس كورونا المستجد، الأحد، ليكون بذلك اللاعب الخامس في الفريق الذي تعلن إصابته.ومن المقرر أن يقام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك المصريين على ملعب القاهرة، يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بعدما وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على نقله من ملعب "برج العرب" في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية.وأعلن سليمان مساء الأحد عبر حسابه بموقع "إنستغرام" إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد المسحة التي خضع لها خلال الساعات الماضية.وقال نجم الأهلي، "الحمد لله من قبل ومن بعد، أنا وسليم (ابنه ، إيجابي كورونا.. دعواتكم".وكان الأهلي قد أعلن صباح الأحد إجراء مسحة جديدة لسليمان، من أجل الاطمئنان عليه، ليثبت إصابته بفيروس كورونا.ويعد سليمان خامس لاعب في الأهلي يتعرض للإصابة بكورونا، بعد محمد شريف وأحمد ريان وصالح جمعة ومحمود كهربا.

 

 

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لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن إصابته بكورونا لاعب الأهلي المصري وليد سليمان يعلن إصابته بكورونا



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