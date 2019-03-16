وولفرهامبتون يقصي يونايتد من كأس إنجلترا

حقق وولفرهامبتون واندرارز مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أطاح بمانشستر يونايتد من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز عليه 2-1 في دور الثمانية، اليوم السبت.

وبعد أسبوع رائع أقصى فيه باريس سان جيرمان الفرنسي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما كان متخلفا ذهابا بهدفين، ما رفع أسهم مدربه النروجي أولي غونار سولشاير للحصول على وظيفة ثابتة في ملعب "أولد ترافورد" بعد حلوله بديلا للبرتغالي جوزيه مورينيو، مني مانشستر يونايتد بخسارته الثانية تواليا إثر سقوطه أمام أرسنال 0-2 في الدوري.

أحرز للفائز راؤول خيمينيز ودييغو غوتا في (د.70 و76) على التوالي، بينما أحرز هدف اليونايتد الوحيد ماركوس راشفورد في (د.90+5).