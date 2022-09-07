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يوم الإقالات في أوروبا ثاني ناد يطرد مدربه

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توماس توخل
واشنطن - العرب اليوم

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، الأربعاء، إقالة مدربه الألماني، توماس توخل، إثر النتائج المخيبة في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وأصدر تشلسي بيانا رسميا نقلته وكالات الأنباء جاء فيه: " أنه انفصل عن المدرب توماس توخل في أعقاب الهزيمة أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر الثلاثاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا". وقال: "نيابة عن الجميع في تشلسي يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس والجهاز المعاون على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي". وجاء هذا القرار بعد ساعات من إعلان نادي لايبزيغ الألماني إقالة مدربه الإيطالي، دومينيكو تيديسكو، إثر الخسارة الفادحة أمام ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 4-1، في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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يوم الإقالات في أوروبا ثاني ناد يطرد مدربه يوم الإقالات في أوروبا ثاني ناد يطرد مدربه



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