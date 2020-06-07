عمدة ليفربول يدعو لإقامة ديربي ميرسيسايد بملعب إيفرتون

أكد جو أندرسون عمدة مدينة ليفربول أن لقاء /ديربي ميرسيسايد/ بين إيفرتون وضيفه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ينبغي أن يقام في ملعب /جوديسون بارك/، كما هو مخطط له ويحل ليفربول الذي يحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 25 نقطة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، ضيفا على إيفرتون في 21 يونيو الحالي في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف المسابقة لنشاطها بعد توقفها في مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وربما يتوج ليفربول باللقب الغائب عن خزائنه منذ ثلاثين عاما، حال فوزه على إيفرتون، وخسارة مانشستر سيتي أمام ضيفه أرسنال في لقائهما المؤجل الذي سوف يُقام يوم الأربعاء المقبل. ميرسيسايد، وسط مخاوف من أن يتجمع المشجعون بأعداد كبيرة خارج الملعب مما يؤدي إلى مخالفة المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية. ومن المقرر مناقشة هذه القضية في اجتماع المجموعة الاستشارية للسلامة التابعة لمجلس مدينة ليفربول غدا الإثنين. الذي يشكله المشجعون الذين يتجمعون خارج الملاعب ولكن تغيرت الأمور الآن ويشعر أن المباراة من الممكن أن تقام بأمان. وصرح أندرسون لصحيفة /ذا أتلتيك/ البريطانية اليوم "نحن في وضع أفضل مما كنا عليه قبل أربعة أسابيع، وقد تمكنا من التعبير عن أهمية عدم تجمهر أي شخص خارج الملعب أو بالقرب منه". وأضاف أندرسون "لقد أتيحت لنا الفرصة منذ ذلك الحين للتحدث إلى المشجعين وقامت الأندية بدورها وأرسلت رسالة مفادها أن المشجعين بحاجة إلى

الابتعاد.