نقل محمود عبد العزيز للمستشفى بعد إصابته فى لقاء الزمالك والنجوم

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تتمتع عارضة الأزياء الألمانية كلوديا شيفر، بأجواء سترخائية في مدينة بوسيتانو الإيطالية، حيث خطفت عدسات المصورين بإطلالاتها الساحرة في عطلتها الصيفية، تحت أشعة الشمس الذهبية يوم الأحد. وظهرت عارضة الأزياء صاحبة الـ 47 عاما ، في إحدى الصور التي نشرتها صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بإطلالة بوهيمية حيث كانت ترتدي فستانا أنيقا منقوشا، بعد يوم آخر في البحر. وأكملت مظهرها البوهيمي المريح ببعض الاكسسوارات وقلادة ذهبية ونظارة شمسية بيضاء بتصميم عصري، وحملت حقيبة جلدية أنيقة كما تركت شعرها الأشقر منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. وظهرت كلوديا في صورة اخرى، وهي ترتدي البيكيني خلال فترة الظهيرة والتي تبعث على الاسترخاء على متن يخت يجوب الريفييرا الإيطالية. وشوهدت العارضة الشقراء تتمتع بوقتها وتأكل آيس كريم في بورتوفينيري يوم الأحد قبل أن تأخذ رحلة القارب وسط المناظر الخلابة. ويذكر ان كلوديا شيفر أم لثلاثة أطفال،
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