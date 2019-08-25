النصر السعودى يفقد حمد الله أمام السد القطرى فى دورى أبطال آسيا

تقلصت فرص مشاركة عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي في مباراة فريقه أمام السد القطرى فى المباراة المحدد لها اليوم الأثنين ضمن مباريات دور الـ 8 لدورى أبطال آسيا، كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن حمد الله تواجد داخل العيادة الطبية بالنادى السعودى على مدار أمس الأحد ويبذل الجهاز الطبي جهود كبيرة فى تكثيف الجلسات العلاجية للاعب المغربي.

أشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفنى بقيادة فيتوريا يفضل عدم المغامرة بمشاركة عبد الرزاق حمد الله حتى لا تتفاقم إصابته.