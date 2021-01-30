ريال مدريد يستضيف ليفانتي بدون زيدان في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره فريق ليفانتي في تمام الخامسة والرابع من مساء اليوم السبت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل الفريق الملكي هذه المواجهة في ظروف صعبة أبرزها غياب المدرب زين الدين زيدان لظروف اصابته بفيروس كورونا.