أحرز ليروي ساني، هدفا وتسبب في هدف آخر ليقود بايرن ميونيخ للفوز بهدفين دون مقابل على إنتر ميلان في افتتاح المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء. وسيطر ساني لاعب منتخب ألمانيا بشكل مذهل على تمريرة من يوزواكيميش وراوغ الحارس أندريه أونانا، في ظهوره الأول مع إنتر، ليمنح بايرن التقدم في الدقيقة 25. ويستحق ساني الفضل في الهدف الثاني عندما أرهق دفاع إنتر بتمريرات متبادلة مع زميله كينجسلي كومان قبل أن يرسل تمريرة عرضية حولها دانيلو دامبروسيو قائد إنتر بالخطأ داخل مرماه في الدقيقة 66. ويستضيف بايرن، الذي تعافى من التعادل في آخر مباراتين في الدوري، منافسه برشلونة الأسبوع المقبل. في غضون ذلك، يحل إنتر، الذي خسرل لمرة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام غريمه ميلان السبتالماضي، ضيفا على فيكتوريا بلزن.