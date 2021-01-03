إصابة حارس ساوثهامبتون أليكس مكارثي بكورونا قبل مواجهة ليفربول

أكد رالف هازنهاتل، المدير الفنى لفريق ساوثهامبتون، إصابة حارسه أليكس مكارثي بفيروس كورونا، وسيغيب بشكل رسمى عن مباراة الغد أمام ليفربول والتى تقام فى العاشرة مساءً على ملعب استاد سينت ماري ضمن مباريات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي، التي يتصدرها الريدز بـ33 نقطة.

وأوضح المدير الفني لفريق ساوثهامبتون، فى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى، أن الحارس أليكس مكارثي عزل نفسه ذاتياً فى منزله بما يتماشى مع بروتوكول الحكومة والنادي بشأن مصابي فيروس كورونا.