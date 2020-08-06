محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني
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محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني

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العرب اليوم - محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني

محمد صلاح هداف فريق ليفربول
لندن - العرب اليوم

أعرب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن تعاطفه مع الشعب اللبناني، بعد تعرض العاصمة بيروت لانفجار عنيف عصر الثلاثاء ونشر محمد صلاح عبر حسابه الشخصي في تطبيق "إنستغرام" صورة تحمل علم لبنان، وكتب عليها: "صلوا من أجل لبنان".

ووصل محمد صلاح إلى مدينة دبي لقضاء أيام من الإجازة التي حصل عليها لاعبو ليفربول عقب التتويج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الأمر الذي تعود عليه النجم المصري في السنوات الأخيرة، حيث اعتاد زيارة دبي لقضاء إجازات قصيرة أو لتصوير حملات دعائية، وآخرها زيارته في نوفمبر الماضي وسيكون ليفربول على موعد مع أرسنال بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم 29 أغسطس الجاري في مباراة الدرع الخيرية.

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محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني محمد صلاح يناشد الناس بالصلاة من أجل الشعب اللبناني



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