باريس سان جيرمان يعلن إصابة فيراتي وديالو بفيروس كورونا

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، إصابة ثنائى الفريق ماركو فيراتى وعبدو ديالو بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك قبل المواجهة التي يخوضها الفريق ضد لوريان، والمقرر لها بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي. وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا عبر موقعه ذكر فيه "تم تأكيد إصابة ماركو فيراتي وعبدو ديالو بفيروس كوفيد-19. وعليه، سيمتثلان للحجر الصحي، وسيخضعان للبروتوكول الصحي الملائم".

من ناحية أخرى، أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أنه يرى مستقبل النجم كيليان مبابي، داخل نادي العاصمة الفرنسية، مشير إلى أن اللاعب سعيد داخل الفريق ولا يرغب في الرحيل خلال الصيف المقبل. وقال بوتشيتينو في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية، :"مبابي إلى ريال مدريد؟ هناك شائعات كثيرة لكني أراه في باريس سان جيرمان لسنوات عديدة، تلك هي رغبة النادي، نحن نعتمد عليه طالما هو هنا، صحيح أنه عليه اتخاذ قرار لكننا نراه سعيدًا وملتزمًا جدًا بهذا المشروع". وعن ضم لاعب بصفات قيادية مثل سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قال المدرب الأرجنتيني :"لطالما كانت إستراتيجية باريس سان جيرمان منذ سنوات هي التوقيع مع الأفضل منذ أن وقع النادي مع رونالدينيو، هنا سيجد راموس ناديًا رائعًا لديه هوس بالفوز دائمًا، باريس سان جيرمان أحد أعظم الأندية في العالم". وعن شائعات رفضه تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي، قال بوتشيتينو :"لم أرفض أبدًا تدريب ريال مدريد".