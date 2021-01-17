كاراجر يكشف عن عوائق تمنع انتقال محمد صلاح إلى عملاقي إسبانيا

تنبأ جيمي كاراجر، نجم ليفربول السابق، بمستقبل محمد صلاح نجم الريدز والمنتخب الوطنى مع الفريق الإنجليزي، بعدما أثار هداف البريميرليج الجدل حول مستقبله بإعلانه رغبته فى الانضمام إلى ريال مدريد الإسبانى أو غريمه برشلونة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن جيمي كاراجر أكد أن محمد صلاح أحد اللاعبين المميزين في الوقت الحالي، ولكن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد أو برشلونة قد تكون ضئيلة نظرا لارتفاع قيمته التسويقية وتقدم عمره.

وقال أسطورة ليفربول السابق، "محمد صلاح هو بالتأكيد أحد هؤلاء اللاعبين الذين يتطلعون لتقديم مسيرة كبيرة فى كرة القدم وربما يريدون ذكر احترافهم فى برشلونة أو ريال مدريد في سيرتهم الذاتية.

وأضاف كاراجر، "بعض اللاعبين ينظرون إلى حياتهم المهنية بهذا الشكل، أعتقد أن إيدين هازارد كان يريد دائمًا الذهاب إلى ريال مدريد فى مرحلة ما، وكان من الممكن أن يقدم أداءً مذهلاً إذا فعل ذلك قبل بضع سنوات، وأيضا كان بإمكان صلاح فعل ذلك عندما كان يرسم مسيرته، إذا كان هذا شيء يود القيام به".

وتابع كاراجر، "لكننى أعتقد أن الوضع الآن – بالنسبة لسعره وعمره - يعنى أن الأندية لا تملك هذا النوع من المال لصالحه.. أنت تتحدث عن لاعب تزيد قيمته التسويقية عن 100 مليون جنيه إسترليني، وأعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة سينظران إلى مبابي أو هالاند أو حتى ماني قبل صلاح الآن بسبب عمره، هذان الناديان لا يملكان الكثير من المال، إضافة إلى أن عقد صلاح لا يزال به بعض الوقت مع ليفربول".واختتم كاراجر حديثه قائلا، "لذلك أنا لست خائفا كمشجع لليفربول من أنه سيغادر في أي وقت قريب."