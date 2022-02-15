أنشيلوتي يصرح مبابي أفضل لاعب فى العالم حالياً وسان جيرمان صعّب علينا الأمور

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن ثقته في قدرة المرنجي في الفوز بلقاء العودة أمام باريس سان جيرمان رغم أفضلية الأخير القليلة، بعدما تلقى خسارة قاسية بهدف مبابي القاتل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا وقال كارلو أنشيلوتي: "مبابي أفضل لاعب في كرة القدم الآن، إنه قوي للغاية، فاز بالمباراة لفريقه". وأضاف: "أعترف بأننا لم نلعب بشكل جيد ويجب علينا التحسن في مواجهة العودة وهذا ما سنفعله" وشدد كارلو أنشيلوتي: "باريس صعّب علينا الأمور وضغطوا كثيراً وصعبوا عملية بناء الهجمات، كنا جيدين دفاعياً ولكن هذا لم يكن كافياً".