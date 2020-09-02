مصدر يكشف مفاجأة مدوية بشأن صور رمضان صبحي بتشيرت بيراميدز

فجر مصدر قانونى مفاجأة بشأن تسريب صور رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى هدرسفيلد مرتديا تيشيرت بيراميدز تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وقال المصدر إن تسريب صور لرمضان صبحي بتيشيرت بيراميدز من خلال " السوشيال ميديا " لا تدينه بأى شىء كونها لم تخرج بشكل رسمي من قبل بيراميدز وأضاف أن هدرسفيلد لا يستطيع توقيع عقوبة مالية على رمضان صبحي بسبب تسريبات صور ارتداء تيشيرت بيراميدز كونها لا تعد رسمية ومجهولة المصدر.