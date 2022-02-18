وفاة بيلي ماك إيوان مدرب شيفيلد السابق ولاعبو الفريق يرتدون شارات سوداء ضد سوانزي

أعلن نادى شيفيلد يونايتد الإنجليزى وفاة مدربه السابق بيلى ماك إيوان، مساء الجمعة، عن عمر ناهز 71 عاما، حيث كتب حساب شيفيلد، عبر تويتر: "ببالغ الحزن والأسى، نعلن عن وفاة مدربنا السابق بيلى ماك إيوان، قلوبنا مع أسرتك يا بيلى" ووفقًا لبروتوكول النادى، سيرتدى لاعبو الفريق شارات سوداء، تكريما وحزنا على المدرب الراحل، خلال مباراة سوانزسى سيتى، غداً السبت، فى دورى الدرجة الأولى الإنجليزى لكرة القدم "شامبيون تشيب"، مع الوقوف دقيقة حداد قبل بدء المباراة.