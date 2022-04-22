إنتهاء شوط المباراة الأول الرجاء 1 × 1 الأهلي إياب الدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا
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إنتهاء شوط المباراة الأول الرجاء 1 × 1 الأهلي إياب الدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا

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العرب اليوم - إنتهاء شوط المباراة الأول الرجاء 1 × 1 الأهلي إياب الدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا

الأهلي المصري
القاهرة_العرب اليوم

تقدم لمباراة الأهلي أمام الرجاء البيضاوي المغربي، والتي تقام في الثانية عشر من صباح اليوم السبت على ستاد (مركب محمد الخامس) لحساب إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

إنتهاء شوط المباراة الأول

- الدقيقة 45+3 ياسر إبراهيم يخرج كرة خطيرة من محسن متولي لتصبح ركلة ركنية

- الدقيقة 45 الرجاء يواصل الضغط على لاعبي الأهلي دون وجود خطورة على مرمى محمد الشناوي

- الدقيقة 43 محمد عبد المنعم يتعادل للنادي الأهلي برأسية ولا أروع في شباك أنس الزنيتي بعد تمريرة علي معلول

- الدقيقة 42 أول ركنية للنادي الأهلي في شوط المباراة الأول ويذهب إليها علي معلول

- الدقيقة 40

- الدقيقة 37

- الدقيقة 33 سقوط محمد زريدا لاعب الرجاء على أرض الملعب بعد تدخل مع حسين الشحات لاعب الأهلي

- الدقيقة 30 لاعبو الرجاء ومواصلة الاستحواذ على الكرة في وسط الملعب مقابل محاولات الرجاء للوصول لمرمى أنس الزنتي

- الدقيقة 28 ضغط مستمر من قبل لاعبي الأهلي لإدراك التعادل مقابل دفاع فوي لفريق الرجاء

- الدقيقة 26 عمرو السولية يسدد كرة قوية يتصدى لها حارس الرجاء أنس الزنيتي

- الدقيقة 23 سقوط حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بعد تدخل قوي في كرة مشتركة مع بدر بولهدرود

- الدقيقة 21 أنس الزنتي حارس الرجاء يتصدى لتسديدة قوية من خارج منقطة الجزاء سددها حسين الشحات لاعب الأهلي

- الدقيقة 20 سقوط متكرر من عبدالإله مدكور لاعب الرجاء المغربي

- الدقيقة 17 علي معلول يضيع  ركلة جزاء للنادي الأهلي

- الدقيقة 12 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح حسين الشحات، لاعب الأهلي بعد العودة لتقنية الفار

- الدقيقة 11 محسن متولي يعرقل حسين الشحات في منطقة جزاء الرجاء المغربي

- الدقيقة 8 ضغط مستمر من قبل لاعبي الأهلي على مرمى أنس الزنتي

- الدقيقة 5 فابريس انجوما يسجل الهدف الأول للرجاء بالرأس من تمريرة زميله محمد زريدا

- الدقيقة 3 ضغط من جانب لاعبي الرجاء المغربي على مرمى حارس الأهلي محمد الشناوي

بداية المباراة

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وحمدي فتحي وحسام حسن ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني

 

 

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إنتهاء شوط المباراة الأول الرجاء 1 × 1 الأهلي إياب الدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا إنتهاء شوط المباراة الأول الرجاء 1 × 1 الأهلي إياب الدور ربع النهائي من أبطال إفريقيا



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