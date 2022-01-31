الدوري الإنكليزي يعلن أن 80 من اللاعبين محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا
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الدوري الإنكليزي يعلن أن 80% من اللاعبين محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا

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العرب اليوم - الدوري الإنكليزي يعلن أن 80% من اللاعبين محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا

الدوري الإنكليزي
لندن - العرب اليوم

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز أن 92% من اللاعبين وموظفي الأندية "في رحلة التطعيم" وأن أربعة من كل خمسة لاعبين "تم تطعيمهم بالكامل"، أي حوالي 80 % وكشفت رابطة الدوري الإنجليزي عن الأرقام، حيث أعلنت عن 11 اختبارًا إيجابيًا لفيروس كورونا تم الكشف عنهم خلال آخر جولة من الكشف عن الفيروس وجاء في البيان: "يمكن للدوري الممتاز أن يؤكد اليوم أنه بين الاثنين 24 يناير والأحد 30 يناير ، تم إجراء 1947 اختبارًا لفيروس كورونا على اللاعبين وموظفي الأندية، ومن بين هؤلاء، كان هناك 11 حالة إيجابية جديدة".

وكانت أرقام الاختبارات الإجمالية أقل في الفترة المذكورة بالتقرير، وذلك بسبب ابتعاد الفرق عن ملاعب التدريب نتيجة استراحة منتصف الموسم في الدوري الإنجليزي كما تم التأكيد أيضًا على أن 85٪ من اللاعبين تلقوا جرعة واحدة أو اثنتين أو ثلاث جرعات من التطعيمات ضد كورونا، مع وجود 92٪ من اللاعبين وموظفي الأندية في رحلة التطعيم وحصل 80% من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز على جرعتين من لقاح كورونا، وبالتالي تم تصنيفهم على أنهم مُلقحين بالكامل تحت إشراف الحكومة ويتعين على اللاعبين الذين تناولوا جرعة واحدة أو جرعتين انتظار الفترة الزمنية المناسبة قبل تلقي التطعيم الثاني أو التطعيم التعزيزي.

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الدوري الإنكليزي يعلن أن 80 من اللاعبين محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا الدوري الإنكليزي يعلن أن 80 من اللاعبين محصنون بالكامل ضد فيروس كورونا



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