الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال
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الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

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العرب اليوم - الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال

النادي الأهلي
القاهرة_ العرب اليوم

حالة من الترقب والقلق أصابت جماهير النادي الأهلي المصري بشأن جاهزية الفريق ولاعيبه للمواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا في الـ 27 من تشرين الثاني الجاري بسبب حالات الإصابة والعدوى بفيروس كورونا التي عصفت بالقلعة الحمراء مؤخرا.

كهربا

وكان النادي الأهلي قد أعلن الخميس عن إصابة نجمه محمود عبد المنعم "كهربا" بفيروس كورونا. وعن مشاركة كهربا في تدريب يوم الأربعاء، قال مدير الكرة بالأهلي سيد عبد الحفيظ، إن "لاعبي الأهلي خضعوا لفحوصات على مدار اليومين الماضيين، وكهربا كان من بين الذين خضعوا للفحوصات يوم أمس".
وأضاف "النتيجة ظهرت اليوم وأخبرنا كهربا فورا بضرورة عزل نفسه في منزله، واللاعب قام باتخاذ إجراءات العزل وسيبقى كذلك حتى يوم السبت". بحسب موقع "في الجول".

وتابع "كل نتائج بقية الفريق جاءت سلبية باستثناء كهربا".

علي لطفي

يخضع علي لطفي حارس مرمى الأهلي لفحص طبي في تدريب فريقه الجمعة لتحديد موقفه من المشاركة المواجهات القادمة. وقالت مصادر بالنادي إن "علي كان يتدرب بشكل طبيعي الأربعاء ولم يستطع إكمال التدريبات".

وأوضحت أن "اللاعب خضع لبرنامج علاجي وحصل على حقنة بسبب إصابته بجزع في الركبة".
أفشة تعرض محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي لإصابة في الوجه خلال مران الفريق اليوم الخميس. وقام الجهاز الطبي في الأهلي بعمل غرزتين في وجه أفشة، وذلك بعد إصابته خلال المران، بحسب تقارير محلية.

غيابات

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد كبير من لاعبيه في النهائي الأفريقي يوم 27 نوفمبر الجارى أمام الزمالك، لأسباب مختلفة سواء للإصابة أو الرحيل عن النادي لانتهاء عقودهم أو بيعهم أو إعارتهم لأندية أخرى.

ويغيب عن الأهلي 8 لاعبين تم قيدهم فى القائمة الأفريقية وهم: محمود متولي للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي، وسعد سمير بعد رفع اسمه من القائمة بسبب الإصابة، بجانب الرباعي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور بعد رحيلهم عن النادى، حيث انتقل الثلاثى رمضان وفتحى وإكرامى لنادى بيراميدز، فيما رحل عاشور للاتحاد السكندرى، كما رحل عن المغربى وليد أزارو عن الأهلي وصلاح محسن بعد إعارته لسموحة.
وتضم قائمة الأهلي الأفريقية حالياً 22 لاعباً هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، صالح جمعة، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا، مروان محسن، جونيور أجايي وأليو بادجي.

نهائي القرن

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وحصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

فيما تأهل الأهلى للنهائى 13 مرة فى تاريخه، حيث سبق وحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.

رياضة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال الإصابات وكورونا تعصف بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك بنهائي دوري الأبطال



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