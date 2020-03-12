إصابة مدرب أرسنال الإنجليزي بفيروس كورونا وإخضاع جميع اللاعبين للعزل

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي، إغلاق مركز التدريب، الجمعة، بعد إصابة المدرب مايكل أرتيتا بفيروس كورونا.

وأوضحت إدارة النادي أن لاعبي الفريق سيخضعون للعزل الذاتي بعد إصابة المدرب أرتيتا بالفيروس.